Phillip Danault: «L'ambiance est 100 fois mieux»

Le Canadien de Montréal, version 2018-2019, commence tout juste à prendre forme. Un tournoi des recrues, quelques séances d'entraînement, un match intraéquipe, et finalement, ce soir, un premier match préparatoire contre les Devils du New Jersey.

Pourtant, l'échantillon est assez large pour que Phillip Danault sente un vent de renouveau au sein de l'équipe.

«C'est 100 fois mieux que l'an passé. On est sur la même longueur d'onde, tout le monde travaille très fort dans le camp. On va refléter ça dans les matchs présaison.»

Danault disait cet été qu'il était prêt à accepter un rôle résolument plus offensif. Il semble bien que ce sera le cas cette saison. Il pilotera ce soir un trio avec Tomas Tatar et Brendan Gallagher, deux joueurs de qui on attend des buts cette saison. Ce trio sera d'ailleurs celui à surveiller ce soir, car si la chimie prend, il pourrait bien commencer la saison régulière intacte.

Gallagher aura aussi cette saison un rôle important à jouer sur l'afflux de leadership, après une dernière saison misérable au cours de laquelle il s'est révélé. Il n'est pas le premier à le dire: la saison dernière a été plombée dès le jour 1 par un camp préparatoire atroce. Bref, la saison commence dès ce soir, pas dans quelques semaines.

Il abonde dans le même sens que Danault au sujet de l'ambiance autour de l'équipe.

«Nous avons hâte de prouver que l'an dernier est une erreur de parcours, a dit Gallagher. On se sentait... embarrassés n'est pas le bon mot, mais nous n'avons pas répondu aux attentes. On recommence à zéro et tout le monde aime prouver que les autres ont tort. Nous avons l'occasion parfaite de le faire. Tout le monde arrive avec la volonté de s'améliorer et ça crée une belle ambiance.»