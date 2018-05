 Les Capitals forcent la présentation d'un septième match 

T.J. Oshie a fait bouger les cordages à deux reprises, Braden Holtby a bloqué 24 rondelles et les Capitals de Washington ont forcé la tenue d'un septième match en infligeant un cuisant revers de 3-0 au Lightning de Tampa Bay, lundi soir, lors du sixième match de la finale de l'Association de l'Ouest.

L'ultime duel sera présenté mercredi soir, à Tampa Bay. L'équipe gagnante se mesurera par la suite aux Golden Knights de Las Vegas en finale de la Coupe Stanley.

Oshie a profité d'un avantage numérique au deuxième engagement pour enfiler son premier but de la finale de l'Est, à la 35e minute de jeu, et il a récidivé alors qu'il restait moins d'une minute au troisième vingt, dans un filet désert. Devante Smith-Pelly a également touché la cible pour les Capitals.

Holtby a pour sa part multiplié les arrêts spectaculaires pour s'assurer de maintenir un score impeccable. Il s'agissait de son premier blanchissage en séries éliminatoires cette saison.

Tout feu tout flamme à l'autre bout de la patinoire, Andrei Vasilevskiy a flanché à deux reprises en 31 lancers du côté du Lightning.

Alors qu'ils se retrouvaient sur la sellette après avoir encaissé trois revers d'affilée pour se retrouver au bord du gouffre, les hommes de Barry Trotz ont redoublé d'ardeur et ont uni leurs efforts, dans un match haut en intensité.

Avec un peu moins de deux minutes de jouées, Tom Wilson a donné le ton à la rencontre en infligeant une mise en échec à Cédric Paquette en fond de territoire. Les locaux ont poursuivi sur cette lancée, imposant un style de jeu très physique à leurs adversaires.

Après avoir dirigé 22 tirs en direction de Vasilevskiy - dont 14 en période médiane - les Capitals ont pris les devants 1-0 grâce à un tir sur réception de Oshie. Bénéficiant de l'avantage d'un homme, Backstrom a bien pris le temps de manoeuvrer le disque à la gauche du filet du Lightning, avant de remettre la rondelle à Oshie, posté dans l'enclave.

Les deux gardiens ont multiplié les arrêts-clés afin de donner le plus de chances possible à leur club respectif.

À mi-chemin en troisième période, Smith-Pelly a permis aux locaux de souffler un peu, en doublant l'avance des siens, complétant un superbe jeu orchestré par Chandler Stephenson. Le centre de 24 ans a en effet bataillé dur pour récupérer la rondelle en territoire adverse - afin d'éviter le dégagement refuser - avant de la refiler à Jay Beagle. Après avoir récupéré le disque derrière le filet, Stephenson l'a remis à Smith-Pelly, qui a fait mal paraître Nikita Kucherov sur la séquence.

Oshie a finalement mis un terme à sa disette de six matchs sans avoir fait mouche et en a profité pour marquer son deuxième du match, dans une cage déserte.

Refusant de s'avouer vaincus, les Capitals ont maintenu en vie leurs espoirs d'obtenir leur laissez-passer pour la grande finale.