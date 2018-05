 Les Golden Knights atteignent la finale de la Coupe Stanley 

Ryan Reaves a inscrit le but gagnant, Marc-André Fleury a repoussé 31 tirs et les Golden Knights de Vegas ont continué leur première campagne de rêve en battant les Jets de Winnipeg 2-1, dimanche, pour se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley.

> Le sommaire du match

Alex Tuch a aussi touché la cible pour les Golden Knights, qui avaient perdu le premier match de la finale de l'Ouest à Winnipeg. Ils ont gagné les quatre rencontres suivantes pour devenir la première équipe depuis les Blues de St. Louis en 1968 à atteindre la grande finale à sa saison inaugurale.

Les Golden Knights affronteront en finale le Lightning de Tampa Bay ou les Capitals de Washington. Le Lightning mène la finale de l'Est 3-2 et le match no 6 aura lieu lundi à Washington.

Josh Morrissey a inscrit l'unique but des Jets, tandis que Connor Hellebuyck a effectué 30 arrêts.

Natif de Winnipeg, Reaves, acquis dans une transaction impliquant les Penguins de Pittsburgh avant la date limite des transactions en février, a dénoué l'impasse alors que la marque était égale 1-1, à 6:39 du deuxième engagement. Il a déjoué Hellebuyck en déviant le tir de la pointe de Luca Sbisa, inscrivant son premier but des séries.

Les locaux ont bénéficié de l'avantage d'un homme tôt en troisième période, mais n'ont pas été en mesure de percer la garde des Golden Knights. Les hommes de Gerard Gallant ont étouffé l'offensive des Jets pour les 10 minutes suivant l'avantage numérique, alors que Hellebucyk s'est dressé à quelques reprises à l'autre bout de la patinoire, notamment devant William Karlsson et Eric Haula pour préserver l'écart d'un but.