Les Jets victorieux en lever de rideau de la série

Dustin Byfuglien et Mark Scheifele ont tous les deux récolté un but et une aide pour permettre aux Jets de Winnipeg de mettre la main sur le premier match de la finale l'Association de l'Ouest en défaisant les Golden Knights de Las Vegas 4-2, samedi soir.

Patrick Laine et Joel Armia ont tous les deux touché la cible pour les Jets, tandis que Blake Wheeler a obtenu trois mentions d'assistance.

Connor Hellebuyck a pour sa part bloqué 19 rondelles.

Brayden McNabb et William Karlsson ont répliqué du côté des Golden Knights, alors que Jonathan Marchessault a récolté deux mentions d'aide. Marc-André Fleury a quant à lui stoppé 22 des 26 lancers dirigés vers lui.

Le deuxième duel sera présenté lundi, à Winnipeg.

Entouré d'une foule bruyante de 15 321 partisans à l'intérieur du Bell MTS Place, les Jets n'ont pas perdu de temps avant d'ouvrir la marque en première période.

Après seulement 65 secondes au premier engagement, Byfuglien a donné le ton au match en décochant un boulet de canon en direction de Fleury, après avoir accepté la superbe passe de Scheifele en entrée de territoire.

Les Jets, qui ont obtenu leur laissez-passer pour la finale d'association après avoir écrasé les Predators de Nashville 5-1 lors du septième match de la série de deuxième tour lundi, n'avaient toutefois pas dit leur dernier mot.

Profitant d'un avantage numérique, Laine a doublé l'avance des siens grâce à un tir sur réception, forçant Fleury à effectuer un déplacement gauche-droite. Il s'agissait de son quatrième but des séries, mais son deuxième seulement depuis les deux premiers matchs de la série de premier tour face au Wild du Minnesota.

Fleury, qui a amorcé le match avec quatre jeux blancs et un pourcentage d'arrêt de ,951 dans le tournoi printanier, a fermé la porte à Bryan Little suite à une descente à trois contre un, mais a il été obligé de s'avouer vaincu lorsque le tir de Ben Chiarot a dévié sur les patins d'Armia, moins d'une minute après le but de Laine.

Au départ refusé, le but a été accordé aux Jets après révision de la séquence. Les arbitres ont déterminé qu'il n'y avait eu aucun mouvement intentionnel de la part d'Armia et que le joueur n'était, en aucun temps, entré en contact avec le gardien de but.

Les Golden Knights, qui ont profité d'un repos de cinq jours après avoir battu les Sharks de San Jose en six rencontres, ont profité des secondes suivantes pour réduire l'écart 3-1.

Avec son 12e but des séries, Scheifele a porté un dur coup en inscrivant le quatrième but de la formation de Winnipeg, en période médiane. Avec l'avantage d'un homme, Scheifele a fait dévier le tir de la pointe de Byfuglien.

Les Knights ont profité eux aussi d'une occasion en supériorité numérique pour faire 4-2, mais en vain.