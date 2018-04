 Le Lightning bat les Devils et s'approche du deuxième tour 

Associated Press

NEWARK, N.J.

Nikita Kucherov a amassé deux buts et une aide tandis que J.T. Miller a récolté un but et deux aides et ils ont aidé le Lightning de Tampa Bay à s'approcher à une victoire du deuxième tour des séries de l'Association de l'Est en battant les Devils du New Jersey 3-1, mercredi.