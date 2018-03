Les Maple Leafs battent les Panthers 4-3

Joshua Clipperton

La Presse Canadienne

Toronto

Mitch Marner a prolongé à dix sa séquence de matchs avec au moins un point grâce à une récolte d'un but et une aide, et il a guidé les Maple Leafs de Toronto vers une victoire de 4-3 face aux Panthers de la Floride mercredi soir. a prolongé à dix sa séquence de matchs avec au moins un point grâce à une récolte d'un but et une aide, et il a guidé les Maple Leafs de Toronto vers une victoire de 4-3 face aux Panthers de la Floride mercredi soir.