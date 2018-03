 Pietrangelo, MacKinnon et McElhinney sont les étoiles de la semaine 

Le défenseur des Blues de St. Louis Alex Pietrangelo, l'attaquant de l'Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon et le gardien des Maple Leafs de Toronto Curtis McElhinney ont été nommés les étoiles de la dernière semaine dans la LNH, lundi.

La Presse Canadienne New York

Pietrangelo a reçu le titre de première étoile, lui qui a accumulé trois buts et six aides tout en aidant les Blues à gagner trois de leurs quatre rencontres. Il a dominé le circuit Bettman avec neuf points la semaine dernière.

Âgé de 28 ans, Pietrangelo a récolté 15 buts et 35 aides en 68 matchs cette saison.

MacKinnon a été choisi comme deuxième étoile grâce à une récolte de six buts et deux aides en quatre parties. L'Avalanche a compilé un dossier de 3-1-0 au cours de la semaine pour grimper au premier rang dans la course aux équipes repêchées pour les séries éliminatoires dans l'Association de l'Ouest.

Âgé de 22 ans, MacKinnon a inscrit 38 buts et 51 aides en 64 rencontres cette saison. Il occupait le troisième rang des marqueurs de la LNH avant les matchs de lundi, avec 89 points.

Finalement, McElhinney a signé trois victoires en autant de sorties la semaine dernière et a reçu la troisième étoile. Il a maintenu une moyenne de 1,57 et un taux d'efficacité de ,955, en plus d'enregistrer un blanchissage.

Âgé de 34 ans, McElhinney présente un dossier de 10-4-1 avec une moyenne de 2,09, un taux d'efficacité de ,935 et trois jeux blancs en 16 sorties cette saison.