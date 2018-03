Les hauts et les bas de Nathan Beaulieu

Le défenseur de 25 ans a livré un combat assez intense à Matt Martin des Maple Leafs de Toronto au KeyBank Center de Buffalo, lors du match Leafs-Sabres de jeudi soir. Les images du combat ont fait le tour ici à Buffalo, et il s'agit du seul fait saillant impliquant Beaulieu qui a été vu depuis longtemps.

Les chiffres disent tout ce qu'il y a à dire: l'ancien du Canadien, pourtant reconnu pour ses talents offensifs, n'a pas de point à ses huit derniers matchs, en plus de traîner comme un boulet un -19 à sa fiche cette saison.

«J'ai connu des hauts et des bas, a-t-il admis à La Presse hier à Buffalo. Il y a eu des blessures qui m'ont fait prendre du recul; j'ai dû rater presque 20 matchs cette saison. Ce fut difficile mais je joue beaucoup mieux dernièrement.»

N'empêche que l'entraîneur des Sabres, Phil Housley, a fini par manquer de patience, et il s'est permis de laisser Beaulieu de côté lors d'un match face aux Sénateurs d'Ottawa la semaine dernière. Beaulieu se retrouve aussi à camper un rôle de cinquième ou sixième défenseur la plupart des soirs.

«J'ai parlé avec l'entraîneur quand j'ai été mis de côté contre Ottawa, et je sais qu'il veut que je sois meilleur défensivement, a-t-il admis. Il croyait que de me faire regarder un match comme spectateur allait aider à mon développement, alors je dois encaisser ce coup et aller de l'avant.

«Je veux être meilleur que ça. J'ai mal commencé la saison, et toute l'équipe aussi a mal commencé la saison. On ne veut pas conclure le calendrier avec un goût amer en bouche.»

De toute évidence, la valeur de Beaulieu, un choix de premier tour du Canadien au repêchage de 2011, n'est plus ce qu'elle a jadis été. Il faut aussi se rappeler que le Canadien a dû se contenter d'un choix de troisième tour en l'échangeant aux Sabres en juin, une décision qui a permis au club montréalais de repêcher le défenseur Scott Walford, qui poursuit son apprentissage au hockey junior cette saison.

Reste à voir ce que tout cela va signifier pour Beaulieu, qui a encore une année de contrat à écouler.

«Nous avons connu un très lent départ et si tu entames mal ta saison dans cette ligue, c'est dur de s'en remettre, a-t-il ajouté. Les derniers matchs seront importants pour tout le monde ici. Les gars se battent pour un poste et je m'inclus dans ce groupe.»