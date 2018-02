Nikita Scherbak cédé au Rocket

Le jeune attaquant a été cédé au Rocket après avoir disputé sept rencontres depuis son rappel avec le grand club, le 2 février.

Il en a profité pour récolter trois points lors de cette période, incluant son premier but de la saison samedi soir à Las Vegas, dans le cadre d'une défaite de 6-3 face aux Golden Knights. Après le match, il avait dit se sentir de plus en plus en confiance sur les patinoires de la Ligue nationale.

Le retour de Scherbak dans la Ligue américaine était à prévoir en raison des retours au jeu imminents de deux autres attaquants, Andrew Shaw (qui a rejoint l'équipe à Philadelphie) ainsi que Phillip Danault.

De plus, Scherbak n'a pas à passer par le ballotage avant d'être cédé dans la Ligue américaine, ce qui laisse aussi croire que le Canadien pourrait le rappeler de nouveau dans un avenir rapproché, possiblement après la date limite des échanges dans la LNH, prévue pour lundi prochain.

En 12 matchs dans la LNH, Scherbak a récolté un total de deux buts et deux aides.