Le Canadien pourra-t-il freiner l'Avalanche?

Le Canadien est au 14e rang dans l'Est. Il a marqué plus d'un but seulement 4 fois à ses 12 derniers matchs. L'adversaire de ce soir, l'Avalanche du Colorado, a maintenant gagné à ses 10 dernières sorties.

Et comme si ce n'était pas assez, Nathan MacKinnon a inscrit 19 points durant cette incroyable séquence.

Dans ce contexte peu favorable au Tricolore sur papier, quelle doit être la priorité ce soir? Voici les réponses, variées doit on l'avouer.

Brendan Gallagher: «On doit réduire le temps et l'espace en zone neutre. MacKinnon est l'un des joueurs les plus rapides de la LNH. Il voudra créer de l'espace avec nos défenseurs. On doit aider nos défenseurs et le faire travailler pour chaque jeu.»

Nicolas Deslauriers: «Marquer des buts, ce serait un bon début. Amener un bon échec avant, de l'intensité dans notre zone et dans leur zone. Prendre de meilleures décisions avec la rondelle.»

Charles Hudon: «Laisser moins de bonnes chances de marquer contre Carey Price. Être derrière notre gardien. On a tous confiance en lui. Si on laisse moins de tirs, on a plus de chances de gagner. On doit couper leur vitesse, c'est une équipe rapide qui relance le jeu facilement.»

Victor Mete: «On doit jouer notre style. On a vu à quel point on peut être bons dans le match face à Washington. Si on offre le même effort, on va gagner ce soir.»