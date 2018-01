Phillip Danault obtient son congé de l'hôpital

Phillip Danault a obtenu dimanche matin son congé de l'hôpital, et tout le monde dans le vestiaire a poussé un soupir de soulagement. L'attaquant québécois est de retour chez lui et il se repose.

Phillip Danault s'est effondré sur la glace et Jake DeBrusk a immédiatement signalé à l'arbitre d'arrêter le jeu.

Qu'on le veuille ou non, l'entraînement public du Canadien, tenu devant plusieurs milliers de personnes, était teinté par l'événement malheureux de samedi.

Danault, doit-on le rappeler, a reçu un tir frappé de Zdeno Chara à la tête. Il s'est effondré sur la glace et a dû être évacué sur une civière. Il a immédiatement été transporté à l'hôpital. Danault a tout de même envoyé un message texte à ses coéquipiers leur disant qu'il allait bien.

« Ça part bien la journée, a admis Nicolas Deslauriers. Je vais l'appeler pour savoir s'il a besoin de quoi que ce soit. Sa conjointe m'a texté que tout était correct, tu te couches moins stressé et je suis content que ça aille bien. »

Évidemment, le fait que ce soit un tir de Chara a dérangé quelques partisans. On connaît tous l'historique du géant avec le Canadien. Mais dans le vestiaire du Canadien, on refuse de lui faire porter le blâme : c'était un accident, point à la ligne.

« Chara savait, il ne voulait pas, a dit Jordie Benn. Ça arrive au hockey. Tout le monde se sentirait mal. Tu tires pour marquer, mais parfois la rondelle s'éloigne de toi. Chara a raté son tir. Personne ne va tirer à la tête d'un joueur volontairement. »

« Tout le monde dans la LNH a un respect pour les joueurs, a ajouté Jonathan Drouin. Tu mets le hockey de côté pendant 15 ou 20 minutes. Les gars de Boston qui restent, Patrice Bergeron qui reste, on met le hockey de côté. »

Le plaisir

Le Canadien a tenu un entraînement à peu près normal, d'une durée de 45 minutes, devant ses partisans. On aurait pu s'attendre à un peu plus, mais la foule a semblé apprécier le moment.

L'entraînement avait tout de même pour objectif de plaire aux partisans. Ils ont eu droit à quelques exercices de relance, la portion nécessaire de la séance, puis à un match à 3 contre 3 et à un concours d'échappées. Le tout entrecoupé d'entrevues avec joueurs et entraîneurs.

Le meilleur moment est toutefois survenu avant l'entraînement officiel, quand Deslauriers et Charles Hudon se sont affrontés dans un duel de bulles géantes, avec un être humain à l'intérieur s'il vous plaît. La compétition bon enfant a rapidement pris une tournure plus « sérieuse » quand Deslauriers a sorti l'épaule sur la bulle géante.

« Je ne serais pas allé dans la bulle, ça doit tourner pas mal, a reconnu Deslauriers. C'est instinctif pour nous, la compétition. J'ai vu que Charles est venu plus de mon bord qu'il aurait dû. C'est le plaisir entre coéquipiers, même si on s'amuse, on veut toujours gagner. »

En plus de Danault, Andrew Shaw a raté l'entraînement pour subir des traitements. Les trios sont donc à prendre avec un grain de sel. Dans tous les cas, il était intéressant de voir Paul Byron au centre de Max Pacioretty et de Charles Hudon.

C'est Daniel Carr qui a fait son entrée sur le trio offensif avec Alex Galchenyuk et Jonathan Drouin. Il reste à voir si ces trios seront encore intacts lundi au moment d'affronter les Islanders.

« Que ce soit Byron ou Shaw au centre, tout le monde est dans le même bateau, selon Drouin. Ce sont de gros matchs qui s'en viennent. On a aimé nos trois derniers matchs. Les Islanders vont bien, demain soir, il faudra être bons défensivement. »

La formation du Canadien à l'entraînement :

Pacioretty - Byron - Hudon

Lehkonen - Plekanec - Gallagher

Galchenyuk - Drouin - Carr

Deslauriers - De la Rose - Hemsky\Froese

Alzner - Petry

Benn - Jerabek

Mete - Schlemko