Un nouveau VP pour le Canadien

Trottier quittera donc son poste de vice-président, exploitation des réseaux de vente à la Société des alcools du Québec. Il a aussi travaillé pour Bell, un des actionnaires du Canadien, de même qu'au Groupe Dynamite, d'où provient Anna Martini, nouvelle chef de la direction financière du CH.

Alain Gauthier, le plus récent vice-président exécutif et directeur général, production, n'apparaît plus sur le site internet du Canadien. Trottier pourrait donc le remplacer, mais cette information n'a pas pu être validée.

Le groupe CH a récemment connu quelques ratés, d'abord avec l'histoire des abonnements saisonniers qui devaient payer un supplément pour obtenir leurs billets imprimés, puis avec le fiasco du concert du groupe The Killers.