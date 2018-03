Canadien-Canucks: espoir à Vancouver

Les Canucks pourraient en effet compter sur les services du meneur de leur attaque, Brock Boeser. La sensationnelle recrue a eu la frousse quand il a quitté le match de mardi en raison d'une blessure à un pied, mais il était sur la patinoire ce matin à l'entraînement.

Une décision quant à sa présence ou non sera prise tout juste avant le match.

«Je n'étais pas à l'église en train de prier, mais je suis content de le voir ce matin, a mentionné l'entraîneur-chef de l'équipe, Travis Green. On n'avait pas besoin d'ajouter un nom à notre liste des blessés. Mais ça nous rendra meilleurs à long terme. J'espère qu'il jouera.»

Boeser, auteur de 17 buts et 13 passes en 31 matchs, a évité une fracture, même s'il a quitté la patinoire en rampant, dimanche. «Je ne suis pas surpris. Il n'a pas de fracture, il a simplement une contusion et les joueurs de la LNH essaient de jouer malgré ça», a ajouté Green.

«Je ne savais pas si c'était cassé, mais je ne pouvais pas mettre de pression sur mon pied, a décrit Boeser. C'est pourquoi j'ai rampé jusqu'au banc. Ça faisait tellement mal, je voulais seulement rentrer au banc, je ne voulais pas provoquer un arrêt de jeu.

«Je dois juste m'assurer que ça n'empirera pas à l'échauffement. J'espère pouvoir jouer et aider l'équipe à gagner.»

Départ mémorable

Les attentes étaient élevées cette saison pour Boeser. Choix de premier tour des Canucks en 2015 (23e au total), l'Américain a fait sensation la saison suivante, sa première en NCAA, en empilant 60 points en 42 matchs à l'Université North Dakota. Il a fait le saut chez les pros en mars dernier, et a enfilé quatre buts en seulement neuf matchs en fin de saison avec les Canucks.

Mais voilà, au début de la saison, Green l'a laissé dans les gradins pour les deux premiers matchs des Canucks. Depuis, Boeser est sur une lancée.

«Ça l'a aidé à se concentrer, ça lui a redonné de l'énergie. On a eu une bonne conversation. J'ai été honnête avec lui et il a été honnête avec moi, se souvient Green. Il m'a dit qu'il n'avait plus la même énergie et que le camp l'avait épuisé. On s'est entendu sur ce qu'il allait faire pendant la semaine. Il a beaucoup travaillé, a retrouvé sa vitesse. Il faut lui donner du mérite.»

«Travis et moi avons parlé de ce qui se passait. On était à l'aise avec la décision, a indiqué Boeser. Je savais que j'allais avoir ma chance, mais je savais aussi que c'était à moi de saisir ma chance quand j'allais l'avoir.»

Le résultat, c'est que Boeser vient au premier rang des recrues de la LNH cette saison avec 30 points, et qu'il sera visiblement en lutte pour le trophée Calder. Et avec de tels succès, ce joueur qui n'a que 40 matchs d'expérience dans la LNH attirait déjà une bonne quinzaine de journalistes autour de son casier ce matin.

«Je ne savais pas comment ma saison se passerait, donc je me sens choyé de voir ça», a admis le jeune homme de 20 ans.

Deslauriers, le plan B

Chez le Canadien, aucun changement n'est prévu à l'attaque. Jacob De La Rose sera laissé de côté pour un quatrième match de suite. En défense, l'absence de Shea Weber, qui rentrera à Montréal demain, permettra à Joe Morrow de revenir dans la formation.

En l'absence de Weber, Jeff Petry pourrait être appelé à prendre les bouchées doubles, chose qu'il avait faite quand Weber s'est absenté pour six matchs de suite en novembre. Mais Julien refuse de tout mettre sur les épaules du numéro 26.

«Ça dépend toujours de l'allure du match, mais on aime faire les choses par comité, pas de mettre toute la pression sur un joueur. Ce n'est pas seulement aux défenseurs, mais aux cinq joueurs sur la patinoire de faire le bon travail défensivement», a dit l'entraîneur-chef.

En fait, le Tricolore ne compte plus que six défenseurs en santé, ce qui comporte un certain risque si un des six contracte un virus cet après-midi. Mais l'attaquant Nicolas Deslauriers pourrait toujours venir en renfort, en cas d'extrême urgence, puisqu'il a été repêché comme défenseur et qu'il jouait à cette position jusqu'en 2014.

«On sait tous qu'il a déjà joué en défense, a reconnu Julien. Les chances que ça arrive sont minimes, sinon on aurait fait un rappel. Mais ça arrive à plusieurs équipes, ces situations-là. Il a aussi joué en défense à Laval. On pourrait toujours lui demander.»

«À ma première année à Buffalo, ils m'ont fait jouer quelques matchs en défense, ça avait bien été. Des gars se blessaient, on tombait à cinq défenseurs. En défense, je suis plus un gars de positionnement, plus offensif. À l'avant, je suis complètement différent.»

Lehkonen s'approche

Artturi Lehkonen ne reviendra pas au jeu ce soir, mais Julien n'a pas exclu un retour avant Noël. «Ça va bien, il fait le voyage parce qu'il se rapproche, mais je n'ai pas eu le OK médicalement», a-t-il dit.

Lehkonen a raté les 15 derniers matchs en raison d'une blessure au bas du corps.

Chez les Canucks, le défenseur Erik Gudbranson reviendra au jeu après avoir raté les 12 derniers matchs. L'attaquant Reid Boucher, fraîchement rappelé d'Utica, sera également de la formation, mais on ignore qui il remplacera.

---

Formation probable du Canadien ce soir

Pacioretty-Drouin-Byron

Galchenyuk-Danault-Shaw

Hudon-Plekanec-Gallagher

Deslauriers-Froese-Carr

Benn-Petry

Alzner-Jerabek

Schlemko-Morrow