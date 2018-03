L'attaque du Canadien paralysée par le froid d'Ottawa

>> Le sommaire de la rencontre

Jean-Gabriel Pageau est revenu hanter la formation montréalaise en brisant l'égalité en deuxième période et les Sénateurs d'Ottawa ont signé une victoire de 3-0 devant une salle comble de 33 959 spectateurs qui ont bravé la très froide température.

Pageau, qui venait tout juste de perdre la mise en jeu face à Phillip Danault en zone du Canadien, s'est posté dans l'enclave et a fait dévier un tir du défenseur Erik Karlsson derrière Carey Price, qui a été de loin le meilleur joueur de la formation montréalaise, tout particulièrement pendant les 40 premières minutes de jeu.

Pageau a profité de la combativité de Tom Pyatt qui a soutiré la rondelle au défenseur David Schlemko avant de repérer Karlsson, posté à la pointe droite.

En fait, Pageau a rendu hommage à plusieurs de ses coéquipiers sur la séquence.

«Ç'a commencé avec Tom, qui a livré une bonne bataille après la mise en jeu. Ensuite, ç'a été notre capitaine (Erik Karlsson), qui nous a menés toute la soirée. Il m'a vu, il a tiré vers le filet et Zack Smith a fait du bon travail pour cacher la vue au gardien. Je n'ai eu qu'à faire dévier la rondelle. Des fois, ça entre (dans le but), des fois, ça n'entre pas. Ce soir, c'est rentré.»

Bobby Ryan (3e) a mis le match hors de portée en marquant sur une échappée avec un peu moins de trois minutes à jouer à la troisième période. Nate Thompson a ajouté la cerise sur le sundae dans une cage déserte avec 10,8 secondes à écouler.

Dans la défaite, Price a bloqué 35 tirs.

Amorphes pendant les deux premières périodes, le Canadien s'est montré un peu plus fringant au troisième vingt, mais il n'a pas réussi à prendre Craig Anderson en défaut.

Anderson a bloqué 28 tirs pour son deuxième blanchissage de la saison, et son premier en carrière face au Canadien. Il s'agit de sa première victoire contre le Tricolore depuis le 22 novembre 2016.

«C'est assez évident qu'on n'a pas créé beaucoup de chances de marquer, a déploré Claude Julien, qui n'avait nullement l'intention de blâmer le temps froid.

«Dans des matchs comme ça, avec les conditions, il faut avoir une attitude de col bleu et ce soir, on n'avait pas une assez bonne attitude de col bleu», a ajouté Julien, mécontent du rendement de ses joueurs au cercle des mises en jeu, avec moins de 30 pour cent d'efficacité à ce chapitre.

La rencontre s'est amorcée par une température de moins-10,8 degrés Celsius, selon les informations fournies par la Ligue nationale, et a offert du jeu de piètre qualité pendant la première période.

Les joueurs des Sénateurs ont semblé s'habituer aux conditions plus rapidement que leurs rivaux montréalais et ça s'est fait sentir au tableau des tirs au but alors que la troupe de Guy Boucher, aidée par une pénalité mineure à Byron Froese, a dominé 14-8 à ce chapitre.

Malgré l'écart entre les deux formations, Price n'a pas eu à réaliser de spectaculaires acrobaties pour empêcher les Sénateurs d'ouvrir la marque.