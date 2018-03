Des visages longs chez les Oilers

C'était ce matin le passage de la tournée « Expliquons à tout le monde pourquoi nous ne sommes pas 1ers au classement général » des Oilers d'Edmonton, à Montréal. Et à écouter les réponses des joueurs et de l'entraîneur, on sent une certaine lassitude chez les acteurs.

« Non, pas d'explication. Je me fais toujours poser la question. Où sont nos gars d'Edmonton? Je ne sais plus quoi répondre à ça », a lancé l'entraîneur-chef des Oilers, Todd McLellan, en point de presse, en vue du duel de ce soir contre le Canadien.

Ce n'était guère plus inspirant dans le vestiaire, où le capitaine Connor McDavid a répondu aux questions d'une quinzaine de journalistes, comme il en a l'habitude dans pas mal chaque ville en raison de son statut de joueur exceptionnel.

« Tout le monde va vivre de l'adversité. Personne n'a jamais pensé qu'on ne rencontrerait pas d'obstacles. On doit juste trouver une façon que ça n'arrive plus. On doit répondre et s'en sortir. On le dit depuis longtemps, et ça devra finir par arriver », a indiqué McDavid.

Récapitulons. Les Oilers ont fait sensation l'an dernier, avec une récolte de 103 points et une élimination en sept matchs au deuxième tour. L'équipe est menée par McDavid et Leon Draisaitl, respectivement âgés 20 et 22 ans. En défense, l'émergence d'Oscar Klefbom (24 ans) la saison dernière laissait croire au développement d'un noyau fort respectable, avec Adam Larsson (25 ans) et le vétéran de 31 ans Andrej Sekera, sans oublier Darnell Nurse (22 ans), un 7e choix au total en 2013.

Après avoir repêché sept années de suite dans le top 10, dont quatre fois au tout premier rang, il y avait lieu de croire que les Oilers étaient finalement partis.

La réalité

Mais voilà. Le gardien Cam Talbot a été incapable de poursuivre sur ses succès de l'an dernier. Avant de se blesser, il présentait une moyenne de 3,00 et une efficacité de ,903.

En défense, Sekera s'est blessé à un genou lors des dernières séries et n'a toujours pas joué cette saison. Klefbom ne compte que sept points en 27 matchs et présente un différentiel de -13. Et McDavid vient au 11e rang de la LNH avec 33 points en 28 matchs, une position fort respectable pour quiconque, mais qui jure un peu par rapport aux attentes générées par une saison 2016-2017 de 100 points.

Le résultat, c'est une fiche de 11-15-2, bonne pour l'avant-dernier rang dans l'Ouest. Les Oilers sont toujours en quête d'une première séquence de trois victoires consécutives, et le compteur est de retour à zéro après la défaite de 4-2 contre les Flyers de Philadelphie mercredi. Et des séquences de deux victoires de suite, l'équipe en a seulement connu deux.

La situation est particulièrement difficile à l'heure actuelle, puisque les Oilers sont privés de Talbot, Sekera et Larsson, trois éléments qui devraient théoriquement stabiliser l'unité défensive.

« On ne cherche pas d'excuse, a affirmé McLellan. Perdre un gardien numéro 1, Montréal l'a vécu. Perdre Larsson et Sekera en même temps n'a pas aidé. Mets tout ça ensemble et ça ajoute à nos difficultés. Mais c'est pourquoi une saison dure 82 matchs. Chaque équipe vit de tels moments et doit s'en sortir. On en est là. Mais ça veut dire qu'on aurait dû être meilleurs en début de saison pour placer des points en banque et survivre à ces moments. »

À la recherche de solutions

McLellan est clairement en mode solution. À l'entraînement cette semaine, il a sermonné ses hommes en plein milieu de la patinoire. « Êtes-vous en train de vous améliorer? Parce qu'il y a des équipes, en ce moment, qui s'améliorent? », a lancé le pilote à ses hommes, entre quelques jurons.

« Ces choses-là arrivent souvent, surtout après un match difficile. Tu joues mal, ça se transpose à l'entraînement, a expliqué McLellan ce matin. On essaie de changer des choses, de rentrer dans les entraînements plus rapidement au lieu de s'échauffer tranquillement. Hier, on s'est entraînés avant de prendre l'avion. On ne fait pas ça en temps normal. On essaie de brasser la soupe pour être impliqués dans les matchs dès le départ. »

Peut-être aussi dans le but de fouetter son équipe, l'entraîneur a sorti le décevant Ryan Strome - acquis cet été contre Jordan Eberle - de ses quatre premiers trios à l'entraînement cette semaine. Peut-être était-ce une simple stratégie psychologique, puisque ce matin, Strome ne faisait pas partie des joueurs qui ont effectué des exercices supplémentaires.

Et comme bien des directeurs généraux à la recherche de solutions, Peter Chiarelli s'est tourné vers le ballottage et y a réclamé l'attaquant australien Nathan Walker et le défenseur Brandon Davidson. Tout indique qu'ils seront tous les deux dans la formation des Oilers pour une première fois cette saison. Pour Davidson, ce sera donc déjà la chance de renouer avec le CH, l'équipe qui l'a soumis au ballottage.

« Mon premier match ici, contre l'équipe qui ne me voulait plus, ça me fait un petit quelque chose et ça me fouette, a admis le sympathique numéro 88. Je n'ai pas joué depuis deux semaines, mais j'ai travaillé fort et je suis en forme. »

Cela dit, malgré toutes les difficultés que les Oilers connaissent, il est toujours périlleux de parier contre Connor McDavid. Le Tricolore aura intérêt à être sur ses gardes.

Formation probable des Oilers

Attaquants:

Lucic-McDavid-Puljujarvi

Maroon-RNH-Cammalleri

Walker-Draisaitl-Strome

Khaira-Letestu-Kassian

Défenseurs: