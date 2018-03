 LNH: le plafond salarial devrait augmenter de 3 millions 

Les directeurs généraux de la LNH auront vraisemblablement les poches plus profondes la saison prochaine.

La ligue a dit que les prévisions pour le plafond salarial en 2018-19 le font osciller entre 78 et 82 millions US, en hausse par rapport au plafond actuel qui s'établit à 75 millions.

Le commissaire de la LNH Gary Bettman en a fait l'annonce vendredi matin, à l'occasion de la dernière journée de la rencontre du Bureau des gouverneurs de la ligue en Floride.

Il a mentionné que les revenus pour cette saison devraient se situer aux alentours de 4,85 milliards - en combinant le dollar américain et le dollar canadien -, tandis que les revenus relatifs au hockey (HRR) devraient atteindre 4,54 milliards.

«Les HRR devraient être en hausse de 8,2%, donc nous connaissons une hausse extraordinaire des revenus, a souligné Bettman. Si nous utilisons ces chiffres sans l'inflation, plutôt que ces chiffres avec une inflation de 5%, ce qui est la norme, cela signifie que le plafond devrait se situer entre 78 et 82 millions.

«Nous devrons en discuter avec l'Association des joueurs de la LNH.»

Les joueurs et la ligue devront s'entendre sur l'impact du taux d'inflation sur le plafond salarial, qui se situerait à 78 millions sans inflation, et à 82 millions avec un taux d'inflation de 5%.

Le taux d'inflation pour la saison actuelle a été établi à 1,6%.

«Je préférerais garder le plafond le plus bas possible, afin que le compte de garantie bloqué soit le plus bas possible», a expliqué Bettman.

Un pourcentage du salaire des joueurs est retenu dans un compte de garantie bloqué afin d'assurer un partage 50/50 des revenus tirés du hockey avec les propriétaires, en vertu de la convention collective actuelle.

L'augmentation d'environ 3 millions marquerait la plus importante hausse depuis celle qui avait fait passer le plafond de 64,3 millions en 2013-14 à 69 millions en 2014-15.

La hausse du plafond a été bien accueillie, mais pas inattendue, au Bureau des gouverneurs.

«Le plafond salarial va augmenter à chaque année, a déclaré le propriétaire du Canadien Geoff Molson. Nous devons composer avec le plafond salarial.

«Ce n'était pas une surprise.»

La LNH a imposé un plafond salarial après le lock-out de 2004-05, qui se situait à 39 millions pour la première saison.

Le plafond est passé de 73 millions en 2015-16 à 75 millions cette saison.

Bettman a ajouté que le Bureau des gouverneurs avait discuté des rapports financiers, les festivités entourant le centenaire de la ligue, les efforts sur la scène internationale, le calendrier de la saison prochaine, le développement du eSport, de même que la géolocalisation des joueurs et de la rondelle.