Barzal tranche en tirs de barrage pour les Islanders

Mathew Barzal a marqué le but victorieux en tirs de barrage pour mener les Islanders de New York vers une victoire de 5-4 aux dépens des Panthers de la Floride, mardi soir.

Paul Gereffi Associated Press Sunrise

Anders Lee a enfilé l'aiguille pour une 100e fois dans la LNH. Ses coéquipiers John Tavares, Brock Nelson et Thomas Hickey ont également fait bouger les cordages pour les Islanders. Jaroslav Halak a effectué 39 arrêts et il a stoppé les trois tentatives contre lui en fusillade.

Denis Malgin, Aleksander Barkov et Aaron Ekblad ont touché la cible pour les Panthers. Keith Yandle a amassé un but et deux aides tandis que Vincent Trocheck a obtenu trois mentions d'assistance.

Le gardien des Panthers Roberto Luongo s'est blessé en deuxième période. Il a alloué un but sur 13 tirs avant de quitter la rencontre après avoir étiré sa jambe droite pour bloquer un tir de Ryan Pulock. Luongo a été escorté hors de la patinoire par des soigneurs et il ne pouvait pas mettre de poids sur sa jambe.

James Reimer a pris la relève et il a conclu la partie avec 16 arrêts.

Malgin a forcé la tenue d'une prolongation lorsqu'il a marqué à 5:06 du troisième vingt. Il était seul devant le filet et il a accepté une remise de Trocheck avant de pousser la rondelle derrière la ligne rouge.