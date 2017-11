 La Classique hivernale 2019 au stade des Fighting Irish de Notre-Dame 

La Classique hivernale 2019 de la LNH opposera les Blackhawks de Chicago et les Bruins de Boston dans le cadre d'un match extérieur présenté le 1 er janvier 2019 au stade des Fighting Irish de l'Université Notre-Dame, a annoncé la Ligue nationale de hockey (LNH), samedi.

Il s'agit de la quatrième participation des Blackhawks. La troupe de Joel Quenneville s'est inclinée lors des trois affrontements précédents, s'inclinant 6-4 face aux Red Wings de Detroit en 2009 au Wrigley Field, 3-2 devant les Capitals de Washington en 2015 au Nationals Park et 4-1 aux dépens des Blues de St. Louis en 2017 au Busch Stadium.

C'est la troisième fois que les Bruins auront l'occasion de participer à ce match spécial. Ils ont vaincu les Flyers de Philadelphie 2-1 en prolongation au Fenway Park en 2010, avant de s'incliner 5-1 contre le Canadien de Montréal en 2016 au Gillette Stadium de Foxborough.

Les deux équipes originales croiseront le fer au domicile des Fighting Irish de l'Université Notre-Dame.

Le 1er janvier 2018, les Sabres de Buffalo et les Rangers de New York seront les deux équipes à l'oeuvre. Le match aura lieu au Citi Field de New York.