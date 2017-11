 Retour probable de Matthews pour le duel Montréal-Toronto 

L'attaquant a raté les quatre derniers matchs des Maple Leafs en raison d'une blessure au haut du corps. Samedi matin, il faisait partie de la poignée de participants à l'entraînement optionnel des Leafs, mais il n'est pas resté très longtemps et a quitté le Centre Bell en même temps que les autres joueurs attendus dans la formation ce soir. Les attaquants Nikita Soshnikov et Josh Leivo, de même que le vétéran défenseur Roman Polak sont restés pour des exercices supplémentaires, signe du sort qui les attend.

Malgré ces éléments incriminants, Mike Babcock n'a pas voulu confirmer le retour de son joueur vedette. « Ça va dans la bonne direction », a-t-il toutefois dit.

Les Leafs s'en sont tirés à merveille en l'absence de Matthews, en remportant leurs quatre matchs, mais ont dû se résoudre à le faire en jouant du hockey serré. Leurs victoires : 4-2, 3-2, 4-1 et 1-0. Deux de ces victoires ont été acquises en prolongation, et dans les deux autres matchs, un but marqué dans un filet désert fausse un peu les données.

« On joue assez bien en ce moment, a noté Mike Babcock. On a mieux joué défensivement, on a limité les chances de qualité, mais on n'a pas été aussi bons offensivement. Matthews est un très bon joueur, donc son retour nous donnerait un autre trio qui peut dominer. C'est un joueur important, mais on doit gagner en tant qu'équipe, donc il doit simplement revenir et faire sa part. »

En 16 matchs cette saison, Matthews compte 10 buts et neuf passes. Au moment de se blesser, il occupait le 5e rang de la LNH avec 19 points.

L'équivalent d'un retour?

En plus du retour de Matthews, l'attaque des Leafs souhaitera aussi bénéficier du réveil de William Nylander.

L'attaquant de 21 ans, auteur de 61 points la saison dernière, vient de traverser une léthargie de 11 matchs sans avoir marqué. Il y a mis de la façon la plus grandiose, soit en marquant en prolongation, jeudi, contre les Devils du New Jersey. Pendant sa disette, Nylander avait été limité à quatre passes.

Un autre jeune attaquant de talent chez les Leafs, Mitch Marner, a quant à lui disputé 17 matchs sans avoir marqué cette saison. Et l'an dernier, Matthews avait traversé une séquence de 13 matchs sans trouver le fond du filet. Ça ne l'avait pas empêché de conclure la campagne avec 40 buts.

« C'est vraiment une bonne ligue, a souligné Babcock. Les équipes tentent de te neutraliser et parfois, ça ne rentre pas. Si tu es un marqueur, tu te mets à trop réfléchir et plus tu réfléchis, moins tes pieds bougent. Tu penses que tu travailles, mais tu travailles seulement dans ta tête. Denis Potvin disait que tu penses l'après-midi et tu joues le soir. Ça semble être une bonne idée. »

Frederik Andersen devrait garder le filet des Torontois, après avoir blanchi les Devils jeudi, une performance de 42 arrêts. Ce match a permis au Danois de ramener sa moyenne à 3,04 et son efficacité à ,909.Comme bien des gardiens, il tente lui aussi de se remettre d'un début de saison au cours duquel le jeu était particulièrement ouvert dans la LNH.

Formation probable des Maple Leafs :

Hyman-Matthews-Nylander

Van Riemsdyk-Bozak-Marner

Marleau-Kadri-Komarov

Martin-Moore-Brown

Rielly-Hainsey

Gardiner-Zaitsez

Borgman-Carrick

Andersen