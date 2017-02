McCarron et Carr rappelés, De La Rose rétrogradé

Le Canadien a procédé au rappel des attaquants Michael McCarron et Daniel Carr, mercredi, en plus de rétrograder l'attaquant Jacob De La Rose à son club-école de la Ligue américaine.

McCarron avait été renvoyé aux IceCaps de St. John's, à Terre-Neuve, le 16 janvier dernier, au lendemain du rappel de De La Rose. Pour sa part, Carr avait été rétrogradé le 1er février.

Au cours de son séjour avec les IceCaps, McCarron a récolté trois buts et quatre aides en neuf rencontres. Il totalise sept buts et 12 aides en 30 parties avec les IceCaps cette saison. Pendant son séjour précédent avec le Canadien, le colosse de 21 ans avait inscrit un but et trois aides en 15 matchs.

De son côté, Carr, 25 ans, a accumulé deux buts et trois aides en trois parties avec les IceCaps pour gonfler son total à quatre buts et quatre aides en six matchs cette saison. En 31 matchs avec le Canadien, il a inscrit deux buts et six aides.

Finalement, De La Rose, 21 ans, n'a pas récolté de point en neuf matchs avec le Canadien, affichant un différentiel de -3. En 34 matchs avec les IceCaps cette saison, il a récolté trois buts et 12 aides.