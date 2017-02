Les Capitals gâchent la fête

>> Relisez le clavardage sur ce match

Les Capitals voulaient gâcher la fête devant cette foule d'après-midi, composée entre autres de plusieurs jeunes partisans, et ils ont réussi à le faire, au moyen d'une victoire de 3-2.

C'est Nicklas Backstrom qui a marqué le but de la victoire en début de troisième période. Le Canadien a bien tout tenté jusqu'à la sirène finale, sans toutefois pouvoir aller chercher le petit but qui manquait.

«On se mesurait face au meilleur club dans la ligue, il y a certaines choses qui sont positives malgré tout», a commenté l'entraîneur Michel Therrien au terme du match.

Les Capitals n'ont pas tardé à démontrer tout leur talent. Ils ont d'ailleurs marqué les premiers, à 3 min 02 s de la première, quand Jay Beagle a battu Carey Price d'un tir des ligues majeures.

Quelques minutes plus tard, la première période a été retardée d'une dizaine de minutes en raison d'un trou qui est apparu au bas d'une bande, derrière le filet des Capitals. La longue pause a semblé inspirer les joueurs en rouge, qui ont obtenu un but quand Alexander Radulov a pu déjouer Braden Holtby pour faire 1-1, sur des passes de Max Pacioretty et Phillip Danault.

La deuxième période fut celle des visiteurs, qui ont ajouté un but et qui auraient pu en ajouter quelques autres si Carey Price n'avait pas affiché une aussi belle forme. Seul Andre Burakovsky a pu déjouer le gardien du CH lors de cette deuxième, sur un tir absolument parfait, dans le haut du filet.

Ajoutons aussi qu'en milieu de deuxième, un but à Radulov a été refusé quand Pacioretty s'est avéré coupable d'obstruction sur le gardien Holtby. La décision a été accueillie par des huées au Centre Bell, mais le capitaine du Canadien avait bel et bien frappé le gardien des Caps sur le jeu.

En troisième, Radulov, qui a eu une solide journée au bureau, a fait mal à son club en sortant (légèrement) le crochet sur Alex Ovechkin, un geste qui a été puni. Lors de la supériorité numérique subséquente, les Capitals ont ajouté un troisième but, celui de Backstrom, un tir des poignets que Price n'a jamais vu.

Ce fut le but de la victoire, et après le match, Michel Therrien a fait savoir qu'il n'était pas du tout d'accord avec certaines décisions des arbitres.

«Je ne pense pas que Radulov méritait une punition... aussi, ils ont lancé une rondelle dans les estrades, le règlement est très clair là-dessus, mais que peut-on y faire?», a ajouté l'entraîneur montréalais.

Radulov s'est toutefois racheté quelques minutes plus tard, depuis l'arrière du filet, en réussissant une passe parfaite pour Pacioretty à l'avant, qui n'a pas raté cette chance pour réussir son 25e de la saison.

Le Canadien a certes eu ses chances par la suite. Alex Galchenyuk, entre autres, s'est fait voler un but certain par Holtby vers la fin, et Shea Weber a fendu l'air devant le filet en toute fin de rencontre, à quelques mètres du filet. «La rondelle a fait un drôle de bond, je n'ai pas été capable de la frapper comme je le voulais», a expliqué Weber.

Phillip Danault a dû quitter le match en troisième, victime d'une blessure dont on ignore la gravité pour le moment.

Le Canadien avait amorcé le match après avoir annoncé un changement surprenant à sa formation, l'entraîneur Michel Therrien ayant choisi de laisser l'attaquant David Desharnais dans les estrades. Sven Andrighetto a pris sa place dans la formation.

«Ce ne sont jamais des décisions faciles quand on sort un vétéran, c'était avant tout pour pouvoir insérer Andrighetto dans la formation, il nous donne du bon hockey» , a expliqué le coach.

Le défenseur Greg Pateryn a été l'autre joueur laissé de côté dans le camp montréalais.

Le Canadien va retrouver ses partisans très rapidement, dimanche après-midi plus précisément, alors que les Oilers d'Edmonton seront de passage au Centre Bell lors du traditionnel match du jour du Super Bowl.

