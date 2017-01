Tommy Wingels échangé aux Sénateurs

En retour, la formation de la Californie a obtenu les ailiers droits Buddy Robinson et Zack Stortini, en plus d'un choix de septième tour au prochain repêchage.

Âgé de 28 ans, Wingels a disputé 337 matchs dans la LNH avec les Sharks, au cours desquels il a amassé 122 points, dont 51 buts. Le natif de l'Illinois a été un choix de sixième tour, 177e au total, des Sharks en 2008.

Robinson, 25 ans, n'a disputé que six rencontres dans la LNH, marquant un but et se faisant complice d'un autre. En 245 matchs dans la Ligue américaine, il a récolté 104 points, dont 49 buts.

Stortini est le âgé du lot à 31 ans. Il a disputé 257 matchs dans la LNH avec les Oilers d'Edmonton et les Predators de Nashville. Surtout reconnu pour ses qualités de bagarreur, il n'a récolté que 41 points contre 718 minutes de punition. Il n'a pas joué dans la LNH depuis son unique rencontre avec les Preds lors de la saison 2011-12.

Robinson et Stortini seront assignés au Barracuda de San Jose, de l'AHL.

