Le président des Broncos de Humboldt quitte son poste

Kevin Garinger a déclaré lors d'une rencontre du conseil d'administration mardi qu'il ne convoiterait pas un autre mandat à titre de président de l'équipe.

Garinger a mentionné qu'il voulait passer plus de temps avec sa famille, se dévouer à son travail de président et directeur de l'Horizon School en Saskatchewan et à la poursuite de son doctorat en leadership éducationnel.

Le président sortant a ajouté qu'il continuera de siéger sur le conseil d'administration et qu'il offrira du soutien et des conseils au prochain président, Jamie Brockman.

Seize personnes sont mortes et 13 autres ont été blessées lors d'un tragique accident de la route survenu en avril impliquant un semi-remorque à l'intersection d'une autoroute au nord-est de Saskatoon.

Jaskirat Singh Sidhu, un résident de Calgary âgé de 29 ans, fait face à 16 chefs de conduite dangereuse d'un véhicule à moteur ayant causé la mort et 13 chefs de conduite dangereuse d'un véhicule à moteur ayant causé des lésions corporelles.