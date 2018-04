Phoenix: après les Huskies, le Titan

Le Phoenix peut dire mission accomplie. Stéphane Julien et sa troupe ont vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda par la marque de 3-1 lors du match ultime mardi à l'aréna Iamgold et passent ainsi au deuxième tour des séries, du jamais vu depuis le retour du hockey junior en Estrie.

Le défi était énorme: gagner les deux derniers matchs de la série contre les Huskies, dont la septième et ultime partie à Rouyn-Noranda. Et c'est avec des cris de joie et de fierté que les Sherbrookois ont quitté l'Abitibi, déjà prêts à reprendre la route vers Bathurst pour y affronter le Titan et un gardien qu'ils connaissent très bien: Evan Fitzpatrick.

