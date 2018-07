 Brittany Lincicome échoue dans sa tentative de marquer l'histoire de la PGA 

Brittany Lincicome n'a pu franchir le seuil de qualifications au Championnat Barbasol après avoir joué 71 (moins-1), samedi, échouant ainsi dans sa tentative de devenir la première golfeuse depuis 1945 à accéder aux troisième et quatrième rondes d'un tournoi du circuit de la PGA.

Associated Press Nicholasville

Lincicome, qui a remporté huit titres - dont deux majeurs - sur le circuit de la LPGA en carrière, était la première femme depuis Michelle Wie en 2008 à participer à un tournoi de la PGA. Elle espérait rejoindre Babe Zaharias (1945) à titre de seule joueuse de l'histoire à avoir franchi le seuil de qualifications pour les rondes du week-end.

L'Américaine avait cependant toute une côte à remonter après avoir joué 78 et s'être retrouvée en queue de peloton. Elle a enregistré six oiselets samedi, alors que la deuxième ronde a été brièvement interrompue par la pluie, ainsi qu'un aigle au 17e vert. Elle a cependant commis six bogueys, dont trois lors des quatre derniers trous, pour terminer à plus-5 (149).

Troy Merritt (moins-15) a commencé la troisième ronde en tête du classement général, deux coups devant Billy Horschel et Cameron Percy.