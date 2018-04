Tournoi des Maîtres: Tiger Woods trébuche

Associated Press Augusta

Woods a plutôt trébuché tôt dans sa ronde et s'est retrouvé à un certain moment à 10 coups du meneur en deuxième ronde.

> Consultez les résultats en direct

Le vétéran âgé de 42 ans a commis un boguey au premier trou, une normale 4, et un double-boguey au cinquième, une normale 5. Il a aussi échoué pour la cinquième fois en autant de tentatives en deux jours à réussir un oiselet sur une normale 5.

Son deuxième coup au premier trou a atterri à la gauche du vert, puis son coup d'approche a fini sa course sur la frise. Il a tenté un coup roulé de six pieds de cet endroit, mais sa balle s'est arrêtée devant le trou, entraînant un boguey.

Sa mésaventure s'est poursuivie au cinquième trou. Woods a d'abord frappé son coup de départ à la droite de l'allée, dans les pins. Son deuxième coup a survolé le vert et terminé dans les haies. Il a dû demander un allégement - entraînant un coup de pénalité -, mais son quatrième coup à travers les branches a abouti dans une fosse de sable. Il a enchaîné avec une belle sortie de fosse de sable et calé son coup roulé suivant, en route vers un score de 6.

Il doit maintenant se ressaisir et augmenter la cadence, sur un terrain de moins en moins réceptif, doté de verts de plus en plus rapides.