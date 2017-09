NFL: Trump sur la défensive sur les questions raciales

Les images à travers les États-Unis de dizaines de joueurs posant un genou à terre en signe de protestation lors des matchs de la NFL dimanche ont marqué les esprits. Et la cascade de réactions outrées à la virulence des propos présidentiels a donné un relief particulier à la controverse.

Or si le débat touche au respect des symboles nationaux et de la liberté d'expression - deux sujets sensibles aux États-Unis - il a une autre dimension évidente: ce genou à terre est une marque de protestation contre les injustices sociales et raciales qui traversent la société américaine.

La pratique remonte à l'été 2016, lorsque l'ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick l'avait effectué - et provoqué un vif débat - pour protester contre les meurtres de plusieurs Noirs abattus par des policiers blancs.

Comme à chaque fois que Donald Trump lance - ou alimente - une polémique, il est difficile de distinguer ce qui relève d'un calcul politique ou d'un emportement passager.

Il est certain que cette nouvelle querelle, susceptible de galvaniser une partie de sa base électorale, peut représenter une diversion bienvenue au moment où les républicains s'apprêtent à essuyer un nouveau revers sur leur tentative de supprimer Obamacare, réforme emblématique du système de santé de Barack Obama.

Mais elle n'est pas sans danger pour un président qui s'est retrouvé il y a quelques semaines en difficulté pour ses atermoiements et ses propos ambigus après les violences racistes qui ont secoué la petite ville de Charlottesville.

Tom Brady monte au créneau

Dimanche, dans les 14 matchs de la NFL, plus de 150 joueurs ont posé un genou à terre et nombre d'entre eux se tenaient par les bras durant l'hymne américain.

Autre forme de protestation: lorsque l'hymne s'est fait entendre à Nashville, ni les Seahawks de Seattle, ni les Titans du Tennessee n'étaient présents sur le terrain. «Nous ne nous lèverons pas pour l'injustice qui a accablé les gens de cette couleur (de peau, ndlr) dans ce pays», ont affirmé les joueurs des Seahawks.

«Beaucoup de gens ont hué les joueurs qui ont mis un genou à terre hier (qui représentaient un petit pourcentage du total). Ce sont des fans qui exigent le respect de notre Drapeau!», a réagi M. Trump lundi matin sur Twitter où un drapeau américain a fait son apparition sur son profil.