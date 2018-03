Deuxième victoire consécutive pour Alex Boisvert-Lacroix

Boisvert-Lacroix, de Sherbrooke, a complété la distance en 34,15 secondes, devançant de deux centièmes de seconde au fil d'arrivée le Finlandais Mika Poutala.

«C'est énorme, a déclaré Boisvert-Lacroix quelques minutes après son exploit. C'est rare que ça arrive deux fois de suite au 500 m. Je crois que le dernier à l'avoir réussi c'est Pavel Kulizhnikov il y a deux ans. Donc c'est formidable de pouvoir se comparer à lui et de patiner à ce niveau-là.

Il a établi du même coup une nouvelle marque personnelle sur 500 m, un exploit qui ne l'a pas surpris.

«Habituellement, quand on gagne une épreuve, c'est très difficile de revenir la semaine suivante et de retrouver sa concentration, a expliqué Boisvert-Lacroix. Aujourd'hui, j'étais très détendu et je le sentais même à l'échauffement plus tôt aujourd'hui (que j'allais établir une nouvelle marque personnelle). J'avais des bonnes jambes.

«C'est vraiment la plus grande célébration de ma vie!»

Le Néerlandais Ronald Mulder a complété le podium à sept centièmes de seconde du Québécois, qui s'était aussi imposé dans cette épreuve la semaine dernière à Calgary. Boisvert-Lacroix a ainsi resserré son emprise sur un laissez-passer pour les Jeux olympiques de Pyeongchang en février.

Ses coéquipiers Gilmore Junio et Laurent Dubreuil ont respectivement fini 15e et 16e.

En poursuite, les Canadiens Ben Donnelly, Ted-Jan Bloemen et Denny Morrison ont poursuivi les festivités en s'adjugeant l'or en vertu d'un chrono de trois minutes et 36,44 secondes. Ils ont devancé d'un dixième de seconde les Italiens, et de 0,35 seconde les Néo-Zélandais.

Du côté des dames, Marsha Hudey fut la meilleure représentante de l'unifolié lors du premier 500 m du week-end en vertu de sa septième place en 37,53 secondes. La Japonaise Nao Kodaira a triomphé en 36,50 secondes, devant la Sud-Coréenne Sang-Hwa Lee et la Japonaise Arisa Go, respectivement.

En poursuite, l'équipe canadienne a fini cinquième à 5,74 secondes des éventuelles gagnantes, les Japonaises (2:50,87). Le podium a été complété dans l'ordre par les Néerlandaises et les Allemandes.