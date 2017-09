Une occasion de briller pour Julianne Séguin et Charlie Bilodeau

Simon Drouin

Julianne Séguin et Charlie Bilodeau forment l'un des couples les plus prometteurs du patinage artistique canadien. Vice-champion mondial junior en 2015, le duo vise une première participation aux Jeux olympiques de PyeongChang, l'hiver prochain. Il deviendrait ainsi le premier couple entièrement québécois à s'y qualifier depuis Anabelle Langlois et Patrice Archetto, en 2002.