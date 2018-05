NBA: les Suns auront le premier choix au repêchage

Les Suns choisiront pour la première fois dans leur histoire en première position le 21 juin prochain à New York.

Ils pourront choisir entre les très convoités Deandre Ayton, pivot bahaméen passé par l'Université de l'Arizona, et Luka Doncic, prodige slovène qui évolue actuellement au Real Madrid.

Le 2e choix est revenu à Sacramento, tandis qu'Atlanta et Memphis choisiront en 3e et 4e positions.

Dallas a hérité du 5e choix, devant Orlando (6e) et Chicago (7e), tandis que Cleveland, bien que qualifié pour les séries, choisira en 8e position, grâce à un échange de joueurs avec Brooklyn qui a offert, en plus, son choix de premier tour.

Introduit en 1990, le tirage au sort permet de déterminer l'ordre dans lequel les 16 équipes non qualifiées pour les séries recruteront durant le repêchage.

Ce tirage au sort est pondéré, puisqu'il prend en compte les résultats de la précédente saison régulière, pour donner plus de chances à la plus mauvaise équipe de choisir en premier et de recruter le meilleur joueur disponible qui doit lui permettre, en théorie, de réaliser une meilleure saison l'année d'après.

Phoenix a fini la saison régulière avec 21 victoires en 82 matchs, soit le pire bilan en 2017-18.