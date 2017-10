Gymnastique artistique: Black ne connaît pas la journée espérée

Black a fini huitième à la poutre et septième au sol, tandis que sa jeune compatriote Brooklyn Moors, en lice au sol, a abouti au cinquième rang. Les finales aux engins mettent les spécialistes au premier plan et sont réservées, pour chaque engin, aux huit meilleures gymnastes issues des qualifications. En dépit de ces résultats tièdes, Black a dressé un bilan positif de la compétition.

Après tout, Black est devenue vendredi soir la première Canadienne à remporter une médaille - l'argent - au concours multiple aux Mondiaux. Il s'agissait aussi d'une première médaille pour le Canada depuis que Kyle Shewfelt et Elyse Hopfner-Hibbs avaient récolté deux médailles de bronze pour l'unifolié aux engins lors des Mondiaux de 2006.

«Ce n'est jamais facile d'accéder aux finales aux Mondiaux, donc c'est un accomplissement en soi. Ceci étant dit, j'ai commis des erreurs ici et là, a admis la Néo-Écossaise âgée de 22 ans. Mais vous savez, c'était une grosse semaine pour nous et je l'ai finie en santé. Il y a eu tant de blessures ici, ce qui est malheureux, mais nous avons offert de bonnes performances et tirerons des leçons de ce qui s'est produit.»

Après avoir connu des ratés à la poutre en début d'après-midi dimanche, Black espérait rebondir et décrocher une deuxième médaille à ces Mondiaux lors de l'exercice au sol, devant une foule de quelque 11 000 spectateurs au Stade olympique. En vain. Cela n'a pas empêché Black de voir des retombées positives, au-delà des résultats.

«J'espère que j'ai pu inspirer les jeunes qui étaient dans les gradins, et leur montrer que même si nous sommes parmi les meilleures au monde, nous commettons parfois des erreurs, a-t-elle dit, sereinement. Si nous étions toujours parfaites, ce sport serait facile, et il ne l'est pas!»

La Japonaise Mai Murakami a remporté le titre au sol en vertu d'une récolte de 14,233 points, soit 0,033 de plus que l'Américaine Jade Carey et 0,300 de plus que la Britannique Claudia Fragapane.

Pour sa part, Moors, la plus jeune gymnaste de la formation canadienne à l'âge de 16 ans, a offert une bonne performance et terminé cinquième avec une récolte de 13,650 points. Interrogée après sa performance, l'Ontarienne a déclaré que la présence de Black, qui a fini septième avec 12,900 points, lui avait permis de conserver son sang-froid.