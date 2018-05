Le poulain Justify remporte le Derby du Kentucky

Justify a galopé dans la boue en route vers une victoire par deux longueurs et demie au 144 e Derby du Kentucky, présenté samedi sous une pluie drue à Churchill Downs.

Associated Press LOUISVILLE, Ky.

Il est devenu le premier poulain en 136 ans d'histoire à recevoir la couronne de roses en dépit du fait qu'il n'ait pas participé à la course à 2 ans.

Justify a commencé sa carrière en février et porté sa fiche à 4-0, procurant du même coup à Bob Baffert sa cinquième victoire au Derby. Ce triomphe a ainsi mis un terme à une égalité qui persistait, et l'entraîneur âgé de 65 ans s'est du même coup approché du détenteur du record, Ben Jones, seul à six.

Mike Smith a signé sa deuxième victoire en carrière au Derby. Le jockey âgé de 52 ans a franchi le fil d'arrivée à Churchill Downs avec seulement quelques taches de boue sur son uniforme vert et banc.

Justify, le favori pour l'emporter à 5-2 au sein du peloton de 20 chevaux, a franchi 1,25 mile en deux minutes et 4,20 secondes.

Good Magic a terminé deuxième, devant Audible.