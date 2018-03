Un conte de Noël raconté de jour en jour, de maison en maison

Qui est le vrai père Noël n'est pas un conte comme les autres. Un peu folle, évidemment fantastique et surtout volontairement rassembleuse, cette histoire inédite de faux pères Noël et de lutins coquins de l'auteure jeunesse Valérie Fontaine est divisée en 23 chapitres, à découvrir en 23 jours (parce que le 24, tout le monde risque d'être occupé ailleurs!), mais, surtout, dans 23 lieux différents. Pas n'importe lesquels: chez les voisins du quartier qui se seront portés volontaires pour sauter dans le bain de cette réunion quotidienne des Fêtes un brin improvisée. Décorations, chocolats chauds et musiques de Noël optionnels.

Et tout ça se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu, depuis hier, très exactement. Concrètement, les enfants (et leurs parents) se déplaceront donc dans leur quartier tout au long du mois, de maison en maison (qui ne seront révélées que le matin même, par l'entremise d'un groupe Facebook, entre autres), pour poursuivre la lecture du fameux conte. Sympathique, vous dites?

On savait déjà que Valérie Fontaine carburait à la nostalgie. Et que son amour de la lecture était des plus communicatifs. C'est à cette jeune mère de famille que l'on doit en effet une heure du conte sur Facebook Live, un rendez-vous hebdomadaire à la Fanfreluche, version 2.0. L'auteure d'Opération Gadoue et des 1000 enfants de monsieur et madame Chose ne le cache pas: «Je veux rassembler les gens! Je trouve que c'est important!»

«Oui, on a les médias sociaux, mais les gens sont seuls, on a des vies de fous et il est rare qu'on prenne le temps d'être ensemble. Mais c'est ça, le temps des Fêtes!»