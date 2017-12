À la carte... pour le Nouvel An

AUBERGE SAINT-GABRIEL

À l'Auberge Saint-Gabriel, l'incontournable événement « La seconde avant minuit » déploie un univers parallèle en trois actes qui satisfera les plus fins palais. En ouverture, on se régale de délices de la mer, charcuteries et autres victuailles dignes d'un véritable festin dans une ambiance jazzy feutrée où les bulles coulent à flots, avant d'entrer dans un paradis hivernal, au bord du feu, pour se délecter de sucreries tout aussi élégantes que décadentes. Puis, c'est l'heure de sonner le coup de minuit en célébrant sur la musique de DJ courus. Dur de faire mieux ! Prix : 165 $ pour le souper (dès 19h), 40 $ pour la soirée (dès 22h), possibilité de réserver une section VIP avec forfait sur mesure.

HVOR

Le restaurant Hvor et son chef Phil Tees proposent de fêter la nouvelle année avec un menu d'inspiration scandinave, qui visite, en huit services, les saveurs de plusieurs pays nordiques, de la Suède aux Pays-Bas, en passant par l'Islande et la Norvège. Une expérience qu'on promet mémorable, à déguster idéalement avec les accords imaginés par le sommelier. Prix : 150 $ pour le menu, 100 $ en sus pour les accords.

JATOBA

Le très couru restaurant Jatoba propose encore cette année une soirée glamour pour faire la fête en belle compagnie. Le menu quatre services met de l'avant la cuisine d'inspiration japonaise de l'endroit, aussi appétissante pour les yeux que pour le palais. Comme l'heure n'est pas à la retenue, on en profite pour goûter aux impressionnants bols sashimis, spécialité du chef. Prix : 105 $ par personne (sashimis en extra).

M.MME

Parce que notre planète lui tient à coeur, le chef du bar à vin M.Mme, Stelio Perombelon, a imaginé une soirée du Nouvel An spéciale inspirée par la nature. Un menu « tout légumes » (mais pas végétarien, précisons-le) sept services sera à l'honneur, à déguster avec les fins accords de vins nature du sommelier Bertrand Eichel. Prix : 95 $ pour le menu, 55 $ en sus pour les accords.

BOSWELL

Amateurs de houblon, le Boswell vous accueille avec une sélection de casks et de fûts spéciaux pour le soir du réveillon, ainsi que plusieurs petits plats à partager, sans oublier un punch de bienvenue et des huîtres à 1 $. De quoi célébrer rondement l'arrivée de 2018, avec DJ Yuki aux platines. Prix : 10 $ en prévente (15 $ à la porte), dès 20h.

FITZROY

Pas envie de vous casser la tête ? Direction le Fitzroy, où l'entrée est libre toute la soirée, alors que les billards et jeux d'arcade seront à la disposition gratuitement. Pour manger, la cuisine généreuse de la gang du Paradis BBQ, qui signe le menu réconfort de luxe de l'endroit. Les plus assoiffés pourront profiter d'un bar ouvert de 21h à minuit (45 $ par personne).

HÀ

Pour la Saint-Sylvestre, Hà se fera festif à ses deux adresses (Plateau et Vieux-Montréal), avec un menu quatre services célébrant sa délicieuse cuisine moderne d'inspiration vietnamienne. Deux options : pour le souper en début de soirée (réservations de 17h30 à 19h, 55 $ par personne) ou pour célébrer le coup de minuit, verre de champagne inclus (75 $ par personne, dès 21h).

LE RICHMOND

Le Richmond ne donne pas sa place lorsqu'il est temps d'organiser de grandioses événements, et sa soirée du Nouvel An ne fera pas exception avec sa thématique Golden Age. Divertissement en continu et beaucoup de surprises épatantes vous y attendent. Côté gastronomie, un chic cocktail dînatoire et un service de minuit seront au rendez-vous. Prix : 150 $, incluant un cocktail de bienvenue et le service.

SIR JOSEPH

Dernièrement, le Sir Joseph a connu un changement de cap avec l'arrivée d'une nouvelle équipe à la barre de l'établissement. Voici l'occasion de découvrir le nouveau chef de l'endroit, Mark Gutenkunst, qui propose un menu cinq services de son cru, alors qu'on promet du champagne à minuit et un DJ pour vous faire danser toute la nuit. Prix : 70 $ (100 $ avec accords mets-vins), sur réservation seulement.

ROUGE GORGE ET LE ROYAL

Le bar à vin Rouge Gorge et son feutré speakeasy Le Royal promettent un réveillon à la hauteur de vos attentes, avec deux ambiances à la carte. La soirée commence de belle façon avec un repas festif et de grands vins au Rouge Gorge (entre 18h et 22h30, réservations obligatoires), pour se poursuivre avec une nuit dansante sur les pistes de danse des deux endroits. L'entrée est gratuite, mais les places sont limitées, donc ne tardez pas trop !

LICENCE IV

Vous avez la nostalgie de Paris et de ses folles soirées ? Le bistro parisien Licence IV promet de vous plonger dans l'ambiance des années folles, avec band de jazz live et un menu quatre services qui vous fera traverser l'Atlantique en quelques bouchées. Le tout arrosé de champagne, évidemment ! Prix : 100 $, incluant un verre de champagne Deutz.