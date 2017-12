Offrandes à la page

Fragrances emballantes

Nouvelles fragrances ou classiques revisités, offrez un flacon de pur bonheur pour le nez.

Floral et sophistiqué

Pétillant comme un diamant, ce premier parfum homonyme de la marque Tiffany présente un bouquet floral et musqué qui se construit en son coeur autour de l'iris. Un jus sophistiqué et élégant, présenté dans un flacon de verre inspiré des coupes de diamant emblématiques de la maison.

Parfum Tiffany, Tiffany, 120 $ (50 ml)

Sensuelle décadence

Fruits juteux et notes fleuries s'entrelacent dans cette Eau So Decadent de Marc Jacobs, dont la bouteille est inspirée des emblématiques sacs à main du designer. Un parfum résolument glamour, sensuel et féminin, aux effluves de poire, cassis, muguet, magnolia et ambre blanc.

Eau So Decadent, Marc Jacobs, 120 $ (100 ml)

Un classique doré

Ce gel parsemé de paillettes d'or illumine la peau de reflets dorés et la parfume discrètement avec la fragrance emblématique de la maison Chanel. Une édition limitée qui comblera les inconditionnelles du No 5!

No 5 Fragments d'Or, Chanel, 90 $ (250 ml)

www.chanel.com/fr_CA

Ode aux femmes

Judicieusement nommé Woman et parfaitement d'actualité, ce jus floral et fruité par Ralph Lauren se construit autour de l'image de l'héroïne. Sans peur et sans reproche, féminin et expressif, le parfum célèbre à la fois l'audace et la grâce féminine avec ses notes de cassis, poire, rhubarbe, tubéreuse et bois de santal.

Eau de parfum Woman, Ralph Lauren, 112 $ (50 ml)

www.ralphlauren.com

Eau de Cologne revisitée

Connu pour avoir commercialisé, en 1862, sa légendaire Eau de Cologne, Roger & Gallet en propose une interprétation contemporaine avec ses Extraits de Cologne. Des jus tout en fraîcheur, mais offrant une belle intensité, se déclinant en cinq familles olfactives et qui ont la particularité de contenir jusqu'à 90 % d'ingrédients d'origine naturelle.

Eau de Cologne, Roger & Gallet, 80 $ (100 ml)

www.roger-gallet.com/fr-ca