Noël actif: des données pour garder la forme

Apple Watch Series 3

Parce qu'elle est plus polyvalente que des dizaines de concurrentes qui se consacrent presque uniquement à l'aspect sportif, l'Apple Watch est régulièrement considérée comme la meilleure montre d'exercice. C'est encore plus vrai avec le modèle de cette année qui propose une version capable de se brancher d'elle-même aux réseaux LTE. La version 1 est aussi bonne dans la vie quotidienne, mais moins pour l'exercice physique (pas de GPS, pas imperméable).

Produit: Apple Watch Series 3

Fabricant: Apple

Prix: 329 $ et plus (sans LTE), 399 $ et plus (avec LTE)

Hexoskin

Conçue par une entreprise montréalaise, cette camisole comporte des capteurs qui peuvent mesurer avec précision la fréquence cardiaque, le volume et la fréquence respiratoires, la variabilité cardiaque, les calories, les pas et la qualité du sommeil, entre autres. Un sommaire est envoyé sur votre téléphone intelligent et des données très détaillées sont accessibles par ordinateur.

Produit: Hexoskin

Fabricant: Carré Technologies

Prix: 515 $ (399 $US)