Cadeaux pour les mélomanes

A New Career in a New Town de David Bowie

Éditions spécialesAvec les services d'écoute en ligne comme Spotify, l'album a perdu de sa valeur artistique au cours des dernières années. Voici des coffrets et des éditions spéciales en vinyle qui nous rappellent à quel point l'album a sa raison d'être.

A New Career in a New Town, David Bowie

Pour les plus grands amateurs de David Bowie, voici un coffret de 11 albums de la défunte icône rock qui revisite sa période berlinoise, de 1977 à 1982. Le coffret regorge de trucs inédits et de pièces remixées, dont une version française de Heroes et un nouveau mixage de l'album Lodger fait par son proche collaborateur Tony Visconti.

Parlophone, 157 $

Currents - Collectors Edition, Tame Impala

Le groupe australien de rock psychédélique Tame Impala a sorti cet automne un coffret collection de vinyles de son excellent album Currents. Les extras? Un vinyle marbré rouge, un 33 tours comprenant deux remix et un sept pouces réunissant trois B-sides, sans compter une affiche, un zine et des illustrations. À offrir à vos proches qui aiment ce qu'on appelle l'«indie rock» et qui viennent de se procurer un tourne-disque.

Interscope, 75 $

The Complete Collection 1987-2016, The Tragically Hip

Avec la mort de son chanteur Gordon Downie, le public a su apprécier avec du recul la juste valeur du riche catalogue de The Tragically Hip. Voici le coffret vinyle des 13 albums de l'illustre groupe canadien, en plus d'un EP et d'un disque enregistré en public. Un cadeau qui fera beaucoup de jaloux et qui rend un ultime hommage à Downie.

Universal, 475 $

Lust for Life (format cassette), Lana Del Rey

La cassette a retrouvé la faveur des jeunes amateurs de musique dans la foulée du retour à la mode des années 90. Où s'en procurer ? Notamment chez Urban Outfitters, qui offre une version limitée exclusive en format cassette du plus récent album de Lana Del Rey, Lust for Life. Faites vite, seulement 2000 exemplaires sont offerts.

Universal, 14,98 $

Les liaisons dangereuses 1960, Thelonious Monk

Offert pour une première fois, un petit coffret de deux CD de la bande originale du film Les liaisons dangereuses 1960 de Roger Vadim, incluant un livret de 60 pages. Exquise, elle réunit des morceaux du célèbre pianiste jazz Thelonious Monk, dont un enregistrement en studio inédit de Light Blue.

Universal, 30 $

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Anniversary Edition Super Deluxe, The Beatles

Pour souligner le 50e anniversaire du légendaire album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, un coffret de six CD a été lancé le printemps dernier. On y retrouve l'album remixé en stéréo par Giles Martin, fils du réalisateur George Martin, ainsi que des prises inédites des 13 chansons de Sgt. Pepper, sans compter le documentaire The Making of Sgt. Pepper, diffusé à la télé en 1992.

Universal, 172,99 $

La science du coeur, Pierre Lapointe

C'est Pierre Lapointe qui le dit. Il faut écouter son nouvel album d'un bout à l'autre en faisant fi de toute distraction, surtout des réseaux sociaux. Pour ce faire, rien de mieux que le rituel d'écoute du format vinyle. Composé de 11 chansons, La science du coeur fait à peine plus de 35 minutes. Émotions fortes garanties.

Audiogram, 19,99 $