Lectures à la mode

Tour du monde qui n'a rien d'accessoire

Chapka, feutre, tiare, besace, pochette, baluchon, sabots, ballerines, babouches...

De la tête aux pieds transporte le lecteur de la Chine à la Finlande en passant par le Pérou, l'Inde et la Russie pour découvrir les différentes coutumes et savoir-faire de ces pays. L'auteure Catherine Legrand fait l'éloge des accessoires qui nous accompagnent tout au long de notre vie et qui sont indispensables. Ils protègent nos pieds et notre tête des intempéries et nous permettent de transporter nos biens les plus précieux. Un accessoire peut aussi permettre d'affirmer son identité et de se différencier. Bref, les chapeaux, sacs et chaussures sont essentiels et nous aimons les collectionner.

DE LA TÊTE AUX PIEDS - ACCESSOIRES DU MONDE: CHAPEAUX, SACS, CHAUSSURES. Catherine Legrand. Éditions de La Martinière.