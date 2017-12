Livres pour tout-petits: douce heure du conte

Adorable

Biscuit et Cassonade, deux peluches qui ont pris vie par magie, vont à la ferme aider leur amie Rosette. Les apprentis agriculteurs transportent des ballots de foin, nourrissent les vaches et les cochons. Le soir venu, ils partagent un repas fait avec les produits de la ferme. Un album utile et trop, trop mignon. Les six autres albums de la collection font aussi de beaux cadeaux.

Biscuit et Cassonade aiment la ferme, texte et photos de Caroline Munger, Les Éditions de la Bagnole. Dès 3 ans. 14,95 $

Dans l'imaginaire des tout-petits

Est-ce un simple trait arrondi... ou un oeuf? Et ces deux croissants qui se font face, pourquoi ne cacheraient-ils pas un dauphin et son petit? Le livre cartonné Tu vois? invite les enfants à laisser libre cours à leur imagination et à voir des images complexes dans de simples traits. Un bel exercice auquel les parents prennent goût, eux aussi. Ce livre s'adresse aux jeunes de 6 ans, mais, bien accompagnés, les enfants dès 4 ans peuvent eux aussi imaginer ce qui pourrait se cacher derrière ces formes. Un livre qui donne envie de dessiner et d'être créatif.

Tu vois?, Michaël Escoffier, éditions Frimousse. Dès 4 ans. 22,95 $