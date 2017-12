Six titres à offrir à nos ados

Une grande héroïne attachante

En 1735, Esther Brandeau, 14 ans, ne veut pas du mariage arrangé par ses parents. La jeune juive fuit sur les routes de France, d'abord protégée d'une courtisane, puis déguisée en garçon pour faire mille métiers, avant d'arriver à Québec. Très réussi, ce roman historique d'une auteure née à Montréal dresse le portrait de la condition des femmes de l'époque. Et il montre aux filles qu'elles peuvent choisir leur voie.

Esther, de Sharon E. McKay, traduction de Diane Ménard, L'École des loisirs. Dès 13 ans. 33,95 $.

Différente, et après?

Charlie-Rock n'a rien en commun avec les autres jeunes de quatrième secondaire de Val-d'Or, en Abitibi. Passionnée par les années 60 et 70, elle n'en a que pour son chat, Jim Morrison, et son meilleur ami, Nicol. Mais voilà que tout bascule lorsqu'elle est forcée d'aller vivre un an chez ses grands-parents à Québec pendant que ses parents partent autour du monde. Atterrée, elle ne se doute pas qu'elle s'apprête à vivre l'année la plus intense de sa vie. Un roman touchant, qui se lit d'une traite.

Charlie-Rock, de Maryse Pagé, Éditions Druide. Dès 14 ans. 14,95 $.