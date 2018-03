Biographies: une vie en présent

Odyssée paternelle

Le père de Daniel Mendelsohn, un essayiste et professeur de civilisation antique de New York, s'est décidé un beau matin à aller assister pendant une session à un cours donné par son fils sur l'Odyssée d'Homère. Leur relation difficile est déclinée au fil des semaines, puis d'une croisière sur les traces d'Ulysse pendant laquelle le fils donne des conférences aux vacanciers. Une exploration émouvante des liens filiaux.

Une odyssée, Daniel Mendelsohn, Flammarion, 34,95 $

Une pionnière

Monsieur Go est un chat de ruelle. Il a accompagné l'une des premières correspondantes internationales québécoises, Adèle Lauzon, dans sa convalescence de la maniaco-dépression. Elle décrit de manière touchante et troublante un monde enivrant et révolu, et sans fard, les hauts et les bas psychologiques, professionnels et romantiques de sa vie.

L'éducation de Monsieur Go, Adèle Lauzon, Boréal, 24,95 $

Le spleen scandinave

Ce romancier norvégien a révolutionné l'autobiographie avec sa trilogie Mon combat, où il entremêle de manière extrêmement crue son enfance, les travers de ses parents et grands-parents, ses lâchetés de père et d'homme, ses jugements presque phallocrates sur la société scandinave. Son dernier roman raconte ses premiers pas dans l'âge adulte, comme enseignant dans un village au nord du cercle polaire, ses insuccès sexuels et les débuts de ses graves problèmes d'alcool. L'envers de l'idéal nordique.

Aux confins du monde, Karl Ove Knausgaard, Denoël, 42,95 $