Beauté en boîte

Pour l'ensorcelante amoureuse

Ce duo complémentaire de Kat Von D allie un parfum aux notes florales et épicées ensorcelantes de patchouli, bois et cannelle à un rouge à lèvres liquide violacé riche en pigments. À offrir à une femme ténébreuse qui assume son petit côté «vamp».

36 $, offert chez Sephora et en ligne

Pour les reines du brushing

Pour celles qui n'aiment pas avoir un cheveu de travers, l'ensemble de coiffage à sec Deck the Haul de Cake Beauty s'avère fort pratique pour les matins pressés ou les voyages. On y trouve shampoing et revitalisant secs, un spray texturisant pour un look de plage et des brosses et pinces à coiffage.

29,99 $, offert chez Pharmaprix

Pour la fashionista

Un coffret qui est aussi un accessoire mode, voilà la bonne idée de Dans un Jardin, qui propose une trousse en (fausse) fourrure parfaite pour apporter en voyage. À l'intérieur: une crème à mains au beurre de karité et une eau de toilette Poire Divine.

21,95 $, offert en boutique et en ligne