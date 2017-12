Offrandes gourmandes

Des accessoires de cuisine

Couteau de bois

Pour initier les enfants au plaisir de cuisiner dès leur plus jeune âge, l'Atelier Saint-Cerf a développé un instrument à leur échelle pour couper les légumes et les fruits, en bois, qui leur permettra de participer à la préparation des repas sans danger. L'Atelier en recommande l'usage dès 3 ans, voire dès 1 an sous la supervision d'un adulte.

20 $

Coquetiers Coquetiers

Pour le plaisir de manger des oeufs à la coque avec des mouillettes de pain grillé, un peu de poivre et de sel. Les enfants en raffolent, et les adultes aussi. À la boutique Réunion.

Ensemble: 19,95 $

Des douceurs

Panettone

Offrir des croissants pour le petit-déjeuner, c'est bien, mais le panettone a l'avantage de se conserver plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Tradition italienne phare de Noël, le panettone a été bien adopté par les Québécois, et on en trouve désormais une pléthore dans les épiceries fines et même les supermarchés. Une liste d'ingrédients courte - oeufs, lait, farine et beurre, beaucoup de beurre! - est un gage de qualité.

Panettone chiostro, 20 $, à la Baie des Fromages

Lait au chocolat

Le chocolat chaud est un fidèle compagnon du petit-déjeuner (comme des après-midi à jouer dans la neige). Juliette et Chocolat en propose quatre variétés, du plus classique au plus original. L'épicé l'est juste assez pour convenir aux petits comme aux grands.

9,95$

Un livre

Saveurs du monde

Que mange-t-on en Afrique du Sud? Et au Viêtnam? Ce livre de cuisine sans recettes permettra aux enfants de se familiariser avec la diversité culinaire des six continents. La présentation imagée, avec une multiplication des cartes, permet d'intéresser même les plus jeunes alors que leurs parents pourront leur faire la lecture des informations plus détaillées sur les plats, les traditions, les aliments, etc. Un livre pour toute la famille.

Atlas des saveurs - À la découverte du monde culinaire! Éditions Piccolia 72 pages, 32,95 $