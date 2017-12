Cadeaux pour courir en toute saison

Une veste hybride

Pour homme et pour femme, cette veste hybride de Sugoi résiste au vent et à l'eau à l'avant, alors que les manches et les côtés sont conçus dans un tissu résistant au vent qui permet d'évacuer l'humidité. On assure ainsi un bon confort, une chaleur adéquate et une souplesse de mouvement.

Veste hybride, de Sugoi, entre 175 $ et 190 $

Un brassard lumineux

Ce brassard ultraléger est doté d'une lumière DEL à deux modes d'éclairage, clignotant ou constant, ainsi que de détails réfléchissants qui permettent une excellente visibilité sur 360 degrés. Il résiste à toutes les conditions climatiques.

Brassard LightBender, de Nathan, 32 $

Une montre intelligente

Destinée aux coureurs qui souhaitent suivre leurs entraînements de course à pied, cette montre intelligente suit la fréquence cardiaque grâce à un moniteur intégré au poignet. Elle permet aussi de planifier et de créer des entraînements avec l'application mobile Polar et le service web Polar Flow. Autonomie de la batterie: huit heures d'entraînement.

Montre intelligente Polar M600, de Polar, 400 $