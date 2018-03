Dans le bas de Noël d'un utilisateur de tablette

On aime

Il suffit littéralement de deux secondes pour l'installer. On enlève la pellicule qui protège la surface autocollante et on dépose celle-ci à l'arrière de notre tablette.

La prise est ferme, mais pas permanente. On peut retirer la béquille sans laisser de trace. Il suffit ensuite de la rincer à l'eau pour pouvoir la coller de nouveau.

Une fois l'installation faite, on peut faire tenir la tablette à l'horizontale ou à la verticale, plus ou moins dans l'angle désiré, sur à peu près n'importe quelle surface. Si vous lisez le moindrement sur une tablette, La Presse+ par exemple, vous avez certainement déjà ressenti de la fatigue dans les bras. C'est principalement ce que cela permet d'éviter. Personnellement, j'y vois aussi une utilité en cuisine, quand je me sers de ma tablette pour afficher la recette.

Cet accessoire est compatible avec toutes les tablettes, peu importe la marque et la taille. Il en existe deux versions, une pour les petites tablettes (moins de 8,4 po) et l'autre pour les plus grandes.

On aime moins

Honnêtement, sa tâche est si simple et il la réalise si bien qu'on voit difficilement ce qu'on pourrait lui reprocher, si ce n'est qu'il faut une certaine force dans les doigts pour le décoller de l'arrière de la tablette.

Bien sûr, il vous empêchera d'utiliser également un étui standard pour votre tablette. Le fabricant offre toutefois aussi une série d'étuis compatibles, qui s'accrochent à la béquille elle-même.

On achète?

À ce prix, c'est le genre de cadeau qui s'offre très bien à un propriétaire de tablette, sans trop de risque de se tromper.

Fiche

Produit: eniTab 360

Fabricant: Filofax

Prix: 20 $

Note: 4/5