Pour elle et lui à petit prix

DE 25 $ À 50 $

Une marraine qu'on ne connaît pas très bien, un papa discret sur ce qu'il aimerait en cadeau, une nouvelle belle-soeur... On doit parfois ratisser large pour être sûr d'avoir un cadeau qui fera plaisir. Voici quelques suggestions de 25 $ à 50 $.

Verres chics

La firme belge Durobor fait depuis 1928 dans la «gobeleterie inébréchable». Ces grands verres soufflés sont élégants et durables. On peut s'en servir tous les jours et aussi pour recevoir.

Grands verres GEM, Durobor, 32,99 $ pour 6

www.danescoinc.com

Marie Laberge détective

Depuis 10 ans, à travers ses fresques intimes, Marie Laberge a fait quelques saucettes dans le roman policier avec ses personnages de l'enquêteuse Vicky Barbeau et de son collègue français Patrice Durand. Elle revient pour la troisième fois au roman noir avec un suicide nébuleux. Haletant.

Affaires privées, Marie Laberge, Québec Amérique, 26,95 $

Vinaigre de Napa

Incontournable dans la cuisine, le vinaigre de vin, chez nous, provient généralement de France. Pourquoi ne pas changer et essayer la Californie? La firme californienne O Oil and Vinegar propose une multitude de vinaigres de vin, balsamiques ou non, avec différents cépages. On peut essayer un ensemble-cadeau, ou alors à l'unité, à 20 $.

Ensemble de trois vinaigres, O Oil and Vinegar, 40 $

www.favuzzi.com