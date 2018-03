Le cadeau qui plaira avec une carte-cadeau

Shopping CF

«CF La Carte Shopping» est une carte échangeable dans les nombreuses boutiques de tous les centres commerciaux CF (Cadillac Fairview) aux quatre coins du Canada, dont le Carrefour Laval, les Galeries d'Anjou, les Promenades St-Bruno et le Fairview Pointe-Claire. La carte-cadeau peut être d'une valeur de 5 $ à 500 $, et il est possible de l'acheter en ligne ou dans les différents centres commerciaux CF.

lululemon

La carte-cadeau lululemon fera le bonheur de ceux et celles qui aiment le style «sport décontracté» ou le sport tout court! On peut se la procurer en ligne ou en boutique, et elle est valable en tout temps.