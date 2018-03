Un cadeau pour votre hôte

Sauce piquante

Les sauces piquantes gagnent en popularité, et pour cause. Elles agrémentent à merveille une omelette, de la viande ou des huîtres. Faite à Montréal, la Smoke Show se distingue avec ses piments jalapeños légèrement fumés. En l'offrant à votre hôte, il est pertinent de souligner que des établissements comme Joe Beef en servent à leur clientèle.

Sauce piquante, Smoke Show, 8,99 $

Serviette à main

Cette serviette à main est si jolie qu'on pourrait en faire un foulard. En plus de sa fonction utilitaire, elle ajoute au look d'une salle de bains ou d'une cuisine. Elle est composée à 100 % de coton, et ses dimensions sont de 20 po sur 30 po.

Serviette à main, Vestibule, 17 $