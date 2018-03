Consoles: avoir beau jeu

ENSEMBLE XBOX ONE S 500 GO ASSASSIN'S CREED ORIGINS

Cette version 40 % plus petite de la Xbox One originale vient avec le tout nouveau jeu Assassin's Creed Origins et l'excellent jeu de tir multijoueurs Rainbow Six Siege. En plus d'offrir l'ensemble des fonctions de la console originale, elle permet d'utiliser la technologie HDR et est plus silencieuse.

349,99 $