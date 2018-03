Cadeaux: le yoga, avec sérieux!

Au cours des dernières années, la pratique du yoga est devenue très tendance. Bien qu'un vieux jogging et un t-shirt puissent faire l'affaire, le temps des Fêtes est une bonne occasion d'offrir des vêtements et des accessoires bien adaptés à cette activité.

Un tapis de yoga

Recyclable, ce tapis de yoga de fabrication canadienne offre une excellente adhérence et favorise une bonne stabilité. Comme il est réversible, on choisit la face en fonction du sol sur lequel on pratique notre activité. Texturé et de bonne épaisseur (5 mm).

Tapis de yoga I Glow, de Lolë, 40 $

www.lolewomen.com/ca/fr/shop/activities/yoga-pilates/accessories/ssl0069.html?colorcode=Y119

Une serviette pratique

Cette serviette absorbante à séchage rapide est lavable à la machine. Elle est très utile pour couvrir notre tapis lors des séances de yoga en salle. La taille unique convient aux tapis de taille standard. Gaiam propose aussi des serviettes de plus petits formats, pour le visage et les mains.

Serviette de yoga Maxtowel, de GAIAM, 34,99 $

http://gaiam.ca/Athletic-Yoga-Maxtowel-30-84-XD-Series